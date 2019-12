Manovra | oggi il voto di fiducia Il Governo blinda il testo approvato in Senato

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Lafinanziaria arriva alla Camera, doveè atteso il via libera. Ilha posto ildi. ROMA – Lafinanziaria approda alla Camera dei deputati. A partire dapomeriggio, dopo le dichiarazioni di, si procederà alla votazione per appello nominale.diallaIlha deciso di porre ildialla Camera sul maxiemendamento allasenza modifiche rispetto allicenziato dal. Ilè previsto per lunedì, quando arriverà anche il via libera definitivo di Montecitorio, in sole due letture, alla Legge di Bilancio per il 2020. Tutte le modifiche sono state apportate nel passaggio caotico al. Le opposizioni hanno criticato sia l’impossibilità di modificare ilarrivato “to” in commissione ...

matteorenzi : Approvata oggi la manovra di Macron: giù le tasse al ceto medio per 9 miliardi e via la tassa sulla prima casa per… - marattin : Oggi in commissione bilancio l’opposizione ha detto più volte che le micro-tasse ammontavano a 11 mld, o anche 7 ml… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ #Manovra, governo nel caos. La proposta ragionevole e generosa di @massimogara: gialloro… -