Manchester City | il pressing di Guardiola contro il Leicester

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ildiha pressato benissimoil. Palla recuperata sempre in avanti Nelle settimane precedenti, ildiaveva sofferto molto senza palla. Nella bella vittoriail, i Citizens sono invece riusciti a mantenere un baricentro sempre alto, merito di una riconquista fatta nel migliore dei modi. Ilnon è riuscito a consolidare bene il possesso. Un esempio nella slide sopra. Per quanto manchino pochi minuti alla fine, ilha ancora la forza e l’attenzione per aggredire bene nella trequarti avversaria, uomo su uomo. Per ilè molto difficile impostare in modo pulito. Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | #CALENDARIODELLAVVENTO 'Potevo giocare nel Milan, nel Real Madrid, nel Chelsea o nel Manchester City. E invece… - espressonline : Esclusivo - Parla Rui Pinto, da nove mesi in carcere dopo aver svelato il malaffare nel mondo del calcio. Dall'evas… - passionepremier : Il lunedì della #Premier: vince il #Manchester City, perde lo #United; ottimo #Chelsea, lo #Sheffield sogna -