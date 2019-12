Mamma ho preso il morbillo | il piccolo Alex è cresciuto e oggi lo ritroviamo così

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 dicembre 2019)ander David Linz è un attore statunitense conosciuto dal pubblico televisivo per averparte a numerosi film e telefilm già da bambino e poi da ragazzo “come, hoil” (Home Alone 3), un film del 1997 di Raja Gosnell noto per essere il terzo capitolo della saga di Home Alone. Il suo volto, come quello del collega Macaulay Culkin, è rimasto impresso nei bambini dell’epoca e in tanti si sono chiesti che fine abbia fatto il miticoPruitt. Le riprese del film si sono svolte dal 2 dicembre 1996 al 22 marzo 1997. A differenza di quanto facciano intendere il titolo e il doppiaggio dell’edizione italiana, il protagonista si ammala in realtà di varicella. Costretto a letto con il, ilè ricercato da una banda di quattro criminali internazionali che vuole impossessarsi di un chip preziosissimo, finito per sbaglio in un ...

sogniappvsi : quanto amo questi pigiamaaaaaa me lo hanno regalato la mamma del mio ragazzo e il suo compagno per natale ?? ovviam… - MrsDalloway__ : Mia madre quando abbiamo preso il cane: il cane in casa non lo voglio/ nessun animale sul mio divano. Lei ieri ment… - sconosciute : Mamma: Micol hai rotto una mattonella in bagno Io: mi è caduto il profumo Mamma: MA L'HAI ROTTA SEI UN IDIOTA Ok m… -