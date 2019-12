Maltempo Trentino | riaperta la linea Val Pusteria

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) A un mese dalle frane dovute ale’ stato riaperto il tratto di ferrovia tra Fortezza e Valdaora. Il primo treno da Fortezza e’ partito a mezzogiorno. “Dalla chiusura perdi meta’ novembre – afferma l’assessore provinciale, Daniel Alfreider – si e’ lavorato in modo febbrile e oggi si è quindi potuto procedere con la riapertura della tratta. Si tratta di un risultato eccezionale tenendo conto di tutti i cantieri che erano stati aperti ed e’ stato possibile ottenerlo solo grazie all’ottima collaborazione tra la Provincia, la Sta, Rfi ed i concessionari Trenitalia e Sad”. Ora si fara’ tutto il possibile, ha aggiunto Alfreider, per arrivare al piu’ presto possibile alla riapertura dell’intera tratta fino a San Candido per la quale, e’ stato annunciato la settimana scorsa, si rende ...

