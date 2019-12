Maltempo Toscana | la piena dell’Arno a Pisa è passata regolarmente

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) E’ladel fiume Arno a. La situazione sta rientrando nella normalità. Il livello dell’Arno nella notte ha raggiunto ala misura massima di 4,80 mt, alle ore 9 l’altezza era di 4,65 mt. Il deflusso verso il mare procede. Sono stati riaperti i ponti della Fortezza e della Cittadella, chiusi ieri in via precauzionale. La viabilità è stata ripristinata. Alcune criticità sono state riscontrate in città per la caduta di rami e alberi a causa del forte vento nella notte. Sulla Litoranea si sono registrati alcuni problemi per la circolazione a causa della presenza in strada di sassi portati dal forte vento; uno scavatore di Avr in mattinata ha provveduto a toglierli dalla carreggiata. La Protezione Civile sta monitorando la situazione.L'articolo: ladell’Arno a...

emergenzavvf : 2.000 interventi dei #vigilidelfuoco in 36 ore per il #maltempo: 681 in Toscana, 605 nel Lazio, 566 in Campania, 10… - emergenzavvf : Proseguono i soccorsi dei #vigilidelfuoco nelle regioni interessate dal #maltempo: svolti 100 interventi #Piemonte,… - emergenzavvf : Salvate dai #vigilidelfuoco due persone rimaste bloccate per l'esondazione di un torrente nella propria automobile… -