Maltempo Sardegna | il vento abbatte un albero sul mercatino di Natale a Iglesias | disagi

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Paura questa mattina in piazza Sella a, sud, nell’area dei mercatini di. A causa del forteunè crollato su una piccola casetta in legno e l’ha distrutta. In quel momento all’interno della costruzione amovibile non c’era nessuno. E la caduta della pianta non ha coinvolto nemmeno i clienti del. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e i carabinieri di. E’ l’episodio piu’ grave legato al maestrale che dalla scorsa notte sta imperversando su tutta l’isola. Decine gli interventi dei vigili del fuoco soprattutto per la caduta di alberi e rami e per mettere in sicurezza muri pericolanti. A Cagliari, sempre a causa del, il servizio di Protezione civile ha disposto la chiusura temporanea dei parchi di Monte Urpinu e Bonaria. A ...

