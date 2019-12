Maltempo Sardegna | è catastrofe ambientale a Sant’Antioco | il mercantile continua a

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il fortesta investendo la, con un violento maestrale che sta soffiando in maniera sostenuta. La situazione preoccupa sopratutto a Sant’Antioco, a Capo Sperone, dove ieri si è incagliato tra gli scogli ilCdry Blue. Le operazioni di recupero sono rese ancora più difficili dal forte vento. Il cargo è andato a sbattere nella notte fra sabato e domenica, intorno alle 23, contro gli scogli, dopo aver cercato di mettersi al riparo durante il suo viaggio tra Cagliari e Alicante. Si parla quindi di “perché diverse migliaia di litri di gasolio stanno fuoriuscendo dalla nave”. “L’imbarcazione è danneggiata ha avuto piccoli sversamenti di gasolio, ma per fortuna il colpo sugli scogli sembra non avere intaccato i serbatoi che si trovano sul lato meno esposto. Pare che la chiazza oleosa sia circoscritta attorno alla nave”. Lo dice il ...

SkyTG24 : Le forti raffiche di vento e le onde hanno spinto contro gli scogli un mercantile carico di caffè che si è incaglia… - MediasetTgcom24 : Maltempo, prosegue monitoraggio nave incagliata a Sant'Antioco #Sant'Antioco - DPCgov : ?? #allertaARANCIONE, mercoledì #18dicembre, su parte di Lombardia e Sardegna. #allertaGIALLA in 5 regioni. ??? Avvis… -