Maltempo | piena del Po | il colmo a Casalmaggiore 4 | 92 metri

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Continua a defluire ladel Po senza particolari problemi, confermandosi su valori di moderata criticita’ (livello 2, colore arancione) nel tratto emiliano-lombardo e veneto. In queste ore – informa Aipo, che si occupa del monitoraggio del fiume – ilsta transitando a, con valori attorno ai m 4,92 sullo zero idroco (livello 2 di criticita’, che inizia a m 4,60). Si prevede che ilraggiunga Boretto nel pomeriggio di oggi e Borgoforte nel corso della nottata,con livelli superiori alla soglia 2 di criticita’ (moderata). Tale grado di criticita’ rimarra’ nel tratto attorno a Pontelagoscuro e lungo i rami del Delta almeno per le prossime 48 ore, quindi fino al 25 dicembre compreso. E’ richiesta prudenza nell’avvicinarsi alle aree prospicienti il fiume e alle golene, in particolare quelle che sono ...

