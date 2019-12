Maltempo | mercantile napoletano incagliato al largo della Sardegna

Leggi la notizia su ildenaro

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Continuano a essere ritardate dalle pessime condizioni meteomarine le operazioni attorno al‘Cdry Blue’si l’altra notte sulla costa sud-occidentale, in località Torre Cannai, sull’isola di Sant’Antioco. L’armatore delha incaricato un’azienda olandese di recuperare la nave, ma le attività potranno cominciare solo quando il tempo migliorerà e cesserà il forte vento che spazza da ieri la. I mezzi incaricati si stanno muovendo da Trapani, secondo quanto trapelato finora. Castalia, invece, la società specializzata in operazioni antinquinamento per conto del ministero dell’Ambiente, si occuperà di ripulire il mare dallo sversamento di gasolio – che al momento appare circoscritto – provocato dal naufragio. Nel pomeriggio è previsto un sopralluogo di rappresentanti ...

