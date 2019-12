Maltempo | l’emergenza si sposta al Sud | “Un’enorme massa d’acqua attraversa l’Italia”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019)meteo si stando al Sud d’Italia, dopo un week end di grande lavoro anche per i Consorzi di bonifica, soprattutto nel Lazio ed in Toscana, dove si sono registrate numerose criticità idrauliche ed a Radicofani è crollata la carreggiata della Statale Cassia. “E’ la situazione dei grandi ricettori del Nord a disegnare meglio l’enorme, che stando il Paese – commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI). La portata media del fiume Po, ad esempio, oscilla dai circa 4.800 metri cubi al secondo registrati a Piacenza (media storica mc/sec 820) ai circa 3.500 del rilevamento di Pontelagoscuro (media storica mc/sec 1506). I livelli dei laghi d’Iseo e di Garda, pur in diminuzione, sono oltre il 90% della capacità di riempimento ed il lago ...

ilGazzettinoves : Emergenza #maltempo in #Campania, migliorano le condizioni meteo ma resta l’allerta - - rivieraoggi : Vento forte, una trentina di interventi dei Vigili del Fuoco nel fine settimana. Pompieri e automezzi in Campania p… - pricut : MALTEMPO, IANNONE (fDi): IN CAMPANIA EMERGENZA MA DE LUCA E GOVERNO RESTANO A GUARDARE. AMALFI ISOLATA, SI ATTENDE… -