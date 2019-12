Maltempo | le tempeste Elsa e Fabien seminano distruzione e morte dal Portogallo

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Almeno 9 morti sono stati associati alleche hanno sferzato l’Europa occidentale e centrale da venerdì 20 a domenica 22 dicembre. 7 vittime sono state registrate in Spagna e altre 2 in. I violenti venti associati allehanno provocato danni significativi in, Spagna, Francia e Italia (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo) e causato diffuse alterazioni della circolazione. I venti hanno determinato oltre 118.000 blackout, la maggior parte dei quali si è verificata in Francia. Nella Corsica settentrionale, è stata registrata una raffica di vento di 206,6km/h. La città di Bastia ha riportato la più forte raffica della storia, quando i venti hanno toccato 169,9km/h. I forti venti hanno colpito anche la Francia occidentale con un vento massimo di 148km/h a Cap-Féret e Saint-Jean-de-Luz. In Spagna, ...

