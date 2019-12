Maltempo in Sardegna | mercantile si incaglia nel sud della regione

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Durante la notte di sabato 21 dicembre 2019 sulle coste dell’isola di Sant’Antioco (), a causa delle cattive condizioni meteo, unalungo 110 metri si èto negli scogli. La nave proveniva dal porto di Cagliari, dove aveva scaricato un carico di caffè, e si stava dirigendo verso il porto spagnolo di Alicante.to inA causa delle avverse condizioni del mare, il comandante aveva deciso di tornare in porto. Durante le manovre il cargo ha urtato alcuni scogli rimanendovito e causando attimi di paura tra i membri dell’equipaggio, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti diversi mezzi aeronavaliGuardia Costiera coordinati dalla Direzione Marittima di Cagliari, tra cui due motovedette e un elicottero. A causascarsa visibilità e delle raffiche di vento che hanno raggiunto ...

