Maltempo in Sardegna | la furia delle onde contro la nave mercantile incagliata sugli

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Una, battente bandiera italiana, si èa Sant’Antioco, nellasud occidentale. L’imbarcazione, partita da Cagliari, dove aveva sbarcato un carico di caffè, era ripartita alla volta della Spagna. Il mare grosso e il forte vento hanno fatto propendere per un rientro in porto, ma il cargo ha urtato gli scogli rimanendo bloccato. La Capitaneria di Porto e la protezione civile hanno messo in salvo i 12 membri dell’equipaggio anche grazie all’elicottero NEMO in forza alla Quarta Sezione elicotteri della Guardia Costiera di Decimomannu. Nel video, le immagini dall’elicottero e il salvataggio. L'articoloin, lalascogli: le immagini dall’elicottero proviene da Il Fatto Quotidiano.

