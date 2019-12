Maltempo in Liguria | la pioggia fa riemergere 40 ordigni bellici in torrente

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) In seguito all’ultima ondata diche ha colpito il Ponente della, una quarantina– molto probabilmente risalenti alla II Guerra Mondiale – sono tornati alla luce nel letto delNervia, a Camporosso (Imperia). Si tratta di proiettili di artiglieria, del diametro di 50 cm per 10 cm. Sul posto i carabinieri che hanno recintato la zona. Nei prossimi giorni gli artificieri preleveranno glie metteranno in sicurezza l’area.L'articoloin: lafa40inMeteo Web.

raffaellapaita : La #Liguria è di nuovo in difficoltà per il maltempo. Massima vicinanza ai territori colpiti da frane, mareggiate e… - DPCgov : ????#allertaROSSA venerdì #20dicembre in Liguria ??#allertaARANCIONE su parte di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e… - ArpaPiemonte : Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Piemonte sudoccidentale. Oggi ancora maltempo, con piogge diffuse e… -