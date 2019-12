Maltempo | Guardia Costiera soccorre mercantile

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Queste le spettacolari immagini dei soccorsi dellaalla motonave CDRY BLUE, undi 108 mt di lunghezza battente bandiera italiana partito da Cagliari e diretto ad Alicante, che si è incagliato sulla costa sud-ovest della Sardegna e più precisamente in località Torre Cannai del Comune di Sant'Antioco. Le operazioni di soccorso sono state complicate a causa della scarsa visibilità e delle proibitive condizioni meteomarine - con raffiche di vento fino a 50 Nodi. I12 membri dell'equipaggio presenti a bordo, sono stati portati in salvo grazie all'intervento dell'elicottero. Prosegue intanto sul posto l'attività di monitoraggio della Nave per controllarne la stabilità ed eventuali sversamenti di idrocarburi.

