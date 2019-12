Maltempo | forti mareggiate e venti di burrasca | onde fino a 7 metri al Sud | a Venezia

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Gran parte d’Italia in balìa oggi del, di intensee di vento di. I danni si contano soprattutto al Sud: le isole Eolie sono isolate da una settimana a causa del vento forte e del mare mosso. A Palermo quella trascorsa è stata una notte molto dura per i vigili del fuoco che sono intervenuti per liberare le strade da alberi caduti, cornicioni, coperture, tettoie e lamiere spazzate dal vento. Danni anche a Monreale, soprattutto nella zona di San Martino delle Scale. Registratealte anche 7ad Acquacalda, borgo di Lipari. Lehanno provocato l’erosione di oltre 100di massicciata fra Capo d’Orlando e Brolo e danni agli impianti nella stazione di Brolo. In Sardegna, a Cagliari, leraffiche di maestrale hanno causato la caduta di alberi e rami che hanno anche danneggiato le auto. In Calabria una ...

