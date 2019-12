Maltempo | Di Maria chiede alla Regione stato di calamità naturale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di, ha disposto per un nuovo punto all’Ordine del giorno dei lavori del Consiglio Provinciale di Benevento già convocato per il 27 dicembre prossimo. Si tratta di: “RichiestaCampania di riconoscimento dellodiper gli eventi alluvionali che hanno colpito il Sannio dei giorni del 21 e 22 dicembre 2019”. Il Presidente, nell’esprimere la sua piena solidarietà alle popolazioni colpite; nel dare attoProtezione Civile, ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, ai Volontari per aver svolto un lavoro straordinario di soccorso per le persone in difficoltà; nel ricordare il lavoro svolto dalle strutture del Servizio Viabilità della Provincia e della stessa Anas per far fronte all’emergenza registrata sulle strade, ha deciso di chiamare il ...

