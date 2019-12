Maltempo Campania | permangono le chiusure sulla statale 163 ‘Amalfitana’

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Per il protrarsi delle condizioni meteo avverse che hanno investito l’area tirrenica della, con smottamenti e frane che hanno interessato, in particolare, la strada163 “Amalfitana”, nella serata dello scorso 21 dicembre è stato convocato un CCS (Centro Coordinamento dei Soccorsi) presso la Prefettura di Salerno. A seguito dei sopralluoghi congiunti con gli Enti Locali, la Regione, la Protezione Civile, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e la Prefettura, è stato condiviso un piano di interventi da adottare nel breve periodo per garantire le condizioni minime di transitabilità, soprattutto per i mezzi di soccorso. Sono in corso gli interventi per il ripristino dei piani viabili di competenza Anas e la messa in sicurezza dei versanti, delle ripe e dei costoni interessati dagli eventi franosi, in capo ...

