Maltempo Campania | a San Martino Valle Caudina danni per 5 milioni di euro

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Quasi a 5di: sono icalcolati dal Comune di San, in provincia di Avellino, dove ieri è sprofondata la piazza centrale del paese. La somma è stata ufficializzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pisano che ha anche chiesto lo stato di calamità naturale. Ilche ha colpito l’Irpinia nei giorni scorsi ha portato all’esondazione del torrente Caudino a causa di una frana che si è abbattuta sul corso d’acqua. Sabato sera sono state evacuate 300 persone in via precauzionale, e ieri mattina al centro del paese si è aperta una voragine causata dal torrente che scorre sotto la piazza.L'articolo: a Sanper 5diMeteo Web.

