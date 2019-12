Maltempo Calabria | circolazione ferroviaria rallentata

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019), con ritardi fino a 50 minuti, lungo la direttrice Tirrenica, fra Reggioe Lamezia Terme, a causa dell’eccezionale ondata diche sta interessando la. Lo comunica Rfi. Le forti mareggiate hanno danneggiato impianti e infrastrutturain piu’ punti, fra Cannitello e Bagnara, Rosarno e Mileto, Mileto e Vibo Pizzo e nella stazione di Gioia Tauro. Riprogrammato, con riduzioni nell’offerta di trasporto, il servizio ferroviario da Reggioa Rosarno, in attesa dell’evolversi delle condizioni meteo. I tecnici di Reteitaliana (gruppo Fs Italiane) sono al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di.L'articoloMeteo Web.

emergenzavvf : 2.000 interventi dei #vigilidelfuoco in 36 ore per il #maltempo: 681 in Toscana, 605 nel Lazio, 566 in Campania, 10… - emergenzavvf : Proseguono i soccorsi dei #vigilidelfuoco nelle regioni interessate dal #maltempo: svolti 100 interventi #Piemonte,… - MediasetTgcom24 : Maltempo in Calabria, cede parte di un molo antico nel Vibonese #calabria -