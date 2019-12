Maltempo Benevento | il Presidente della provincia chiede il riconoscimento dello stato di

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ildi, Antonio Di Maria, ha disposto un nuovo punto all’ordine del giorno all’interno dei lavori del consigliole già convocato per il 27 dicembre prossimo. Si trattarichiesta, che sarà presentata alla Regione Campania, didi calamità naturale per gli eventi alluvionali che hanno colpito il Sannio. “Credo che la Regione Campania, che pure si è attivata immediatamente con la Protezione civile, debba dare anche risposte al bisogno di ricostruzione e rinascita che anima la nostra gente”, ha dichiarato Di Maria che ha aggiunto: “Purtroppo, debbono ancora essere adottate misure a completamento degli interventi già effettuati per l’alluvione del 2015 che colpì pesantemente il Sannio: coscienti di tanto, richiediamo che la Regione intervenga per prendere formalmente atto ...

