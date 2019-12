Maltempo Balneari | “Con le mareggiate aumenta l’erosione dei litorali”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “Le, che in questi giorni interessano le nostre coste, stanno creando gravissimi danni ai litorali, amplificando i fenomeni erosivi in atto, tanto che molti tratti di spiaggia sono, di fatto, scomparsi”. Lo afferma Antonio Capacchione, presidente del Sib, Sindacato italianoaderente a Fipe/Confcommercio. “Danneggiate o seriamente compromesse – precisa – moltissime strutture, cabine e magazzini, in molti casi, poi, sono stati spazzati via dalla forza delle onde, mentre il mare ha invaso anche bar e ristoranti devastando gli arredi interni”. Calabria, Abruzzo, Marche, Lazio, Liguria e Sardegna le più colpite, ma leunitamente ai venti forti hanno originato caduta di alberi e scoperchiato tetti causando guasti o rotture, praticamente, in tutte le regioni. “Da una prima stima possiamo quantificare i ...

qn_lanazione : Il maltempo del weekend: a #Viareggio il mare è arrivato alle cabine degli stabilimenti balneari -