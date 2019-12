Maltempo | a Venezia acqua alta si ferma a 144 cm

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Dopo un fine settimana segnato dal(FOTO), lunedì 23 dicembre migliorano le condizioni meteo su gran parte della Penisola, ma restal’allerta per il rischio esondazioni. In Veneto, la Protezione Civile regionale ha disposto lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per criticità idraulica e idrogeologica su vari bacini idrografici, e per vento forte sulle aree montane e pedemontane. L'ha intanto toccato i 144 centimetri d'altezza sul medio mare alle 9:40. Lo rende noto il Centro maree del Comune in base alle rilevazioni delle varie centraline poste in città, in particolare di Punta della Dogana davanti a San Marco, e alle bocche di porto. Allagato il 60% del centro storico Si tratta di una marea eccezionale che ha coperto il suolo della città lagunare per il 60%. Le previsioni avevano annunciato una quota possibile di 150 centimetri ma le ...

GGiornalisti : #maltempo, picco acqua alta a #Venezia di 143 cm - AaronHLandau : RT @Lettera43: A #Venezia è sempre acqua alta - infoitinterno : Meteo, il maltempo fa due vittime. Acqua alta a Venezia -