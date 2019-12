Madonna ha un nuovo toy boy di 36 anni più giovane | i genitori di lui | “Lei vorrebbe

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di lunedì 23 dicembre 2019)è senza dubbio una delle star più note in tutto il mondo, la sua musica ha accompagnato varie generazioni e le sue vicende amorose hanno appassionato i più affamati di gossip. Ed ecco che, all’età di 61, la nota star del pop fa ancora parlare di sé. Nonostante stia girando mondo con un tour dal titolo Madame X, il motivo per cui si parla di lei è il ragazzo con cui la si vede circolare da un po’, il suofidanzato. Il suo nome è Ahlamalik Williams, un ballerino che fa parte del corpo di ballo che la accompagna durante i suoi concerti. I due sono stati già paparazzati da alcuni tabloid, ma in realtà non hanno fatto nulla per nascondere la loro storia d’amore. Il ragazzo ha solamente 26e farebbe coppia con la cantante già da qualche mese, e secondo quanto rivelato dal settimanale Mirror, la loro storia andrebbe a gonfie vele. Vari sono ...

