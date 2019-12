L’uomo di Tollund: il mistero delle spaventose mummie di palude (Di lunedì 23 dicembre 2019) Grazie al cinema, ai documentari e ai cartoni, quando immaginiamo una mummia ci viene in mente senz’altro un corpo avvolto in bianche e spesse bende, tuttavia nella realtà non è sempre così. Tra le mummie meglio conservate al mondo infatti, troviamo anche le meno note: le mummie di palude. Il mistero dell’uomo di Tollung Le mummie di palude sono state denominate così a causa del loro colore insolito e simile a quello del cuoio e sono state ritrovate nel corso degli ultimi anni nelle torbiere del nord-Europa. La maggior parte di questi corpi sono stati infatti ritrovati in Germania, in Gran Bretagna e in Danimarca e la loro scoperta ha certamente sconvolto la maggior parte degli scienziati. Perché i migliori studiosi del mondo sono rimasti interdetti davanti a queste particolari mummie? La risposta non è affatto scontata e fa venire in mente un’ulteriore domanda: a ...

