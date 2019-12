L’uomo del giorno | Vicente Del Bosque | citato da Rino Gaetano | si è tagliato i baffi per

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Compie 69 anno uno degli allenatori più vincenti della storia:Del. Castigliano di Salamanca, ebbe una buona carriera da mediano e giocò 312 partite, segnando 14 gol, vincendo 5 campionati e 4 Coppe del Re. Appese le scarpe al chiodo ha allenato le giovanili del Real Madrid (il Castilla) e la prima squadra con la quale ha vinto 2 campionati, una Supercoppa di Spagna, 2 Champions League, una Supercoppa Uefa e una Coppa Intercontinentale con i “Galacticos”. Ha allenato uno dei Real Madrid più forti della storia. In rosa Casillas, Zidane, Beckham, Figo, Raul, Ronaldo. Una rosa che faceva paura. Florentino Perez lo cacciò via nel 2003 per ingaggiare il portoghese Carlos Queiroz. Dopo una parentesi non fortunata in Turchia con il Besiktas, viene chiamato a sedersi sulla panchina della Nazionale spagnola. E qui che dà il suo meglio. Vince Mondiale ed Europeo ...

