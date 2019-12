Lunedi 23 Dicembre sui canali Sky Cinema HD

Leggi la notizia su digital-news

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ricomincio da meJennifer Lopez e Vanessa Hudgens in una commedia sulla voglia di riscatto. Una quarantenne insoddisfatta ottiene il lavoro dei suoi sogni ma deve fare i conti con il proprio passato. (SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)The BeachDanny Boyle dirige Leonardo DiCaprio in un avventuroso viaggio verso l'ignoto. Un turista segue una mappa segreta che conduce su un'isola paradisiaca abitata da una piccola comunita'.(SKYDUE HD ore...

AmorosoOF : Il video, quello vero e intero (??) sarà in anteprima su Italia 1 domani, lunedì 23 dicembre, alle ore 18.25. Non v… - ComuneNapoli : #AllertaMeteoNa prosecuzione allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi dalle 00:00 e fino alle ore 16:00 di… - comunevenezia : Acqua alta: raggiunti 120 cm alle ore 9.55 a Venezia, 116 cm a Burano, 129 cm in mare e a Chioggia ??Per domani, l… -