L’ultimo sms di Camilla poco prima dell’incidente a Roma | “Mamma sto tornando”

(Di lunedì 23 dicembre 2019), incidente Corso Francia, l’ultimo sms dialla madregnoli, 16 anni, è una delle due ragazze investite nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre in Corso Francia, a. Coinvolto nella tragedia il figlio del regista Paolo Genovese, Pietro, che era alla guida dell’auto.gnoli era uscita con il fidanzato Edoardo. Una pizza e un gelato insieme ad altri amici, tra cui Gaia Von Freymann, l’altra ragazza morta nell’incidente. La mamma Cristina aveva scritto un sms alla figlia quella notte: “Ma hai visto che ora è?”.aveva subito risposto alla madre: “Sto tornando”, dice il messaggio. Ma non vedendola tornare la madre ha scritto alla sorella maggiore di, Giorgia (22 anni). “Tua sorella non si vede ancora, ho provato a chiamarla più volte, il telefono squilla ma resta muto. Mi ...

