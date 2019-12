Lorenzo Jovanotti malattia | «Ho temuto di morire Quando i medici mi hanno rimesso in

Leggi la notizia su urbanpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) È un “animale” da palcoscenico, molto più che un cantautore, rapper e disc jockey italiano. È piuttosto uno showman, eterno ragazzo che ha incantato più generazioni. Piace alle ragazzine, alle mamme e zie, ma anche alle nonne. Stiamo parlando di, all’anagrafeCherubini, artista diventato famoso sul finire degli anni Ottanta grazie a Claudio Cecchetto. Tra i brani suoi più noti L’ombelico del mondo, Serenata Rap, A te, Falla girare e Le tasche piene di sassi. «C’è un film di Pasolini dove Orson Welles dà una definizione di Fellini e io immodestamente a volte sogno di aderire a quella definizione: egli danza. Se si dicesse di me mi sentirei molto onorato da questa definizione.: egli danza!», ha raccontatoin un’intervista di speciale Tg1 qualche anno fa. Ed effettivamente non si può dire che questi non sia ...

