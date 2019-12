Lorenzo Fioramonti si è dimesso | il governo Conte perde il ministro dell’Istruzione

Il ministro Lorenzo Fioramonti minaccia di nuovo le dimissioni : Dal giorno del giuramento al Quirinale, il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti (M5S) ha continuato a ripetere che se nella manovra economica non si fossero destinati almeno tre miliardi alla scuola, avrebbe lasciato il suo incarico. Ormai appare chiaro che questi fondi non arriveranno: non è ancora chiaro che cosa farà il titolare del Miur, ma nel frattempo sono in molti a chiedergli di rimanere.Continua a leggere

Giuseppe Conte e la cena di Natale coi ministri - manca solo Lorenzo Fioramonti : dimissioni? : C'erano proprio tutti alla cena natalizia organizzata da Giuseppe Conte con i ministri. Tutti tranne uno: Lorenzo Fioramonti. Il dettaglio della foto pubblicata sul profilo Twitter dallo stesso premier non può passare inosservato. Soprattutto a ridosso dei rumors che vedono vicinissime le dimissioni

Lorenzo Fioramonti non si dimette più e prepara la fronda a 5 Stelle. Governo - problemi di stabilità in vista? : Lorenzo Fioramonti ha annunciato fin dal giuramento al Quirinale che si sarebbe dimesso nel caso in cui la manovra non avesse destinato tre miliardi alla scuola. I giochi ormai sono fatti: i miliardi saranno poco meno di due. Allora il ministro dell'Istruzione deve decidere se rispettare la promessa

Lorenzo Fioramonti si dimette - Conte informato : passo indietro dopo la manovra. Toto-ministro - i nomi : Il ministro della Pubblica Istruzione, Lorenzo Fioramonti, lo aveva promesso: "Se non avrò tre miliardi per il mio ministero, mi dimetterò". Quei soldi, in manovra, non ci sono. Ce ne sono poco meno di un paio, un gruzzolo raggiunto sommando diverse misure da qualche centinaia di milioni provenienti

Matteo Salvini contro Lorenzo Fioramonti : "Mantieni le promesse - vai a casa" : Il nuovo Danilo Toninelli, ovvero Lorenzo Fioramonti, l'improbabile ministro dell'Istruzione del grillino governo M5s-Pd, il quale in questi primi sciagurati mesi di legislatura (forse ultimi) si è già distinto per una lunga serie di proposte balzane. E queste proposte vengono riassunte in breve da

Lorenzo Fioramonti contro Luigi Di Maio : "Basta pensare a Salvini - ecco cos'è il M5s" : Lorenzo Fioramonti il ministro della Pubblica Istruzione boccia le ultime azioni politiche di Luigi Di Maio e lo fa in una intervista alla Stampa in edicola sabato 23 novembre. Il neo ministri, che in molti paragonano al nuovo Toninelli viste le sue numerose gaffe, dopo il voto della piattaforma Rou

Lorenzo Fioramonti moroso nei confronti dei Cinque Stelle : dal 2018 non versa parte del suo stipendio : Lorenzo Fioramonti, il ministro della Pubblica Istruzione, è moroso nei confronti del Movimento 5 Stelle. Lo ha scoperto il Giornale, visitando Tirendiconto.it il portale su cui tutti gli eletti pentastellati sono tenuti a rendicontare le spese effettuate nell'esercizio del mandato e, soprattutto, a

Lorenzo Fioramonti - il ministro di Greta Thunberg : "Cambiamento climatico - materia obbligatoria a scuola" : L'Italia può diventare la prima nazione al mondo a rendere obbligatorio nel suo sistema scolastico lo studio dei temi inerenti al cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile. La proposta è stata avanzata dal ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti attraverso un'intervista rilasciata all'ag

Lorenzo Fioramonti contro Pd e Cinque Stelle : "Non sono stato coinvolto nel dibattito sulla manovra" : «Non sono stato coinvolto. Non è normale». Lorenzo Fioramonti, il ministro grillino dell' Istruzione e della Ricerca, punta i pugni sul tavolo perché, dice, «nessuno mi ha detto niente». In pratica, il primo caso di ministro all' insaputa del suo governo, tanto più all' interno della compagine penta

Piazzapulita - Lorenzo Fioramonti silurato in diretta da Cazzullo : "Incredibile sia ancora al governo" : "Incredibile che sia ancora al governo". Aldo Cazzullo punta il dito contro Lorenzo Fioramonti, il ministro grillino alla Sanità. Il motivo dell'attacco, violentissimo, del vicedirettore del Corriere della Sera non è l'operato attuale dell'esponente del Movimento 5 Stelle, spesso fonte d'imbarazzo p

Lorenzo Fioramonti - il ministro M5s riscrive la Storia per indottrinare i più giovani : Difficilmente passerà alla Storia. E, se la cambierà, lo farà in peggio. Dopo aver proposto tasse sulle merendine, giustificazione per gli scioperi ambientalisti ed espulsione del crocifisso dalle aule, il ministro dell' Istruzione Lorenzo Fioramonti riesce a far danni pure annunciando la prima cosa