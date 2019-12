Lorenzo Fioramonti si dimette | il governo Conte perde il ministro dell’Istruzione

Leggi la notizia su urbanpost

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ildell’Istruzionesi. Voci di corridoio confermano l’addio dell’esponente del M5S a pochi ore distanza dal sì della Camera alla Manovra 2020. Le dimissioni verranno ufficializzate con tutta probabilità domani, martedì 24 dicembre 2019. La sua assenza alla cena di Natale organizzata dal premierqualche giorno fa aveva già fornito un chiaro indizio della volontà delpentastellato di lasciare l’esecutivo giallorosso, sempre più in difficoltà. Anche le motivazioni delle dimissioni sono chiare da tempo: le richieste inascoltate di maggiori finanziamenti per scuola e ricerca. Del resto da giorni le dimissioni dierano date per certe da tutti i principali osservatori politici, salvo poi essere smentite dal diretto interessato.e l’assenza alla cena di Natale delL’assenza di ...

CarloStagnaro : Effettivamente, ci vuole coraggio a non dimetterti se sei Lorenzo '#decrescita felice' #Fioramonti / Il coraggio di… - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI CONTRO LORENZO FIORAMONTI: 'MANTIENI LE PROMESSE, VAI A CASA' - zazoomblog : Lorenzo Fioramonti si è dimesso: il governo Conte perde il ministro dell’Istruzione - #Lorenzo #Fioramonti #dimesso… -