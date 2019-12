Lo stile di 6 personaggi cinematografici da imitare durante le festività di Natale e

Leggi la notizia su gqitalia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Dicono che copiare qualcuno sia indice di intelligenza e buon gusto quando si parla di moda. Nell’arte come nellocopiare significa avere un riferimento e non ha lo stesso senso che abbiamo imparato a dare a questo termine a scuola. Non si tratta di trascrivere l’esame scritto del compagno di banco o, peggio ancora, una tesi universitaria. Nella moda è fondamentale avere l’occhio e l’intuizione di seguire i veri esperti, i designer innovativi e le icone, a caccia di ispirazione e riferimenti che facciano al caso nostro. L’abbigliamento dei grandidei film fa parte di questa ricerca. Hollywood non è solo una buona occasione di intrattenimento, è anche un’ottima fonte di ispirazione per chi ama vestire bene. Quando si tratta di moda eesistono alcunidiventati icone grazie, in parte, al loro gusto ...

piperita_s : RT @matteograndi: @PollicinoAndrea @VincenzoNamor85 Trovare o meno divertente un comico è una faccenda soggettiva ovviamente. Ma lui incarn… - martisun_ : @ripppete alice io non ho la minima idea di chi siano questi personaggi ma ormai li amo più di me stessa e il tuo s… - mavie_daponte : @ilnomediMaria Secondo me, può non piacere ed è normale e legittimo, ma è molto apprezzato perché: 1.ha una trama o… -