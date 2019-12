Lo slittino elettrico che va anche in pianura (Di lunedì 23 dicembre 2019) Fare un’escursione a emissioni zero tra le nevi è sicuramente un’esperienza positiva. Purtroppo però esistono pochi modelli di motoslitte elettriche e quindi in grado di “sposarsi” al meglio con l’ambiente circostante. Fortunatamente in nostro soccorso arriva Bobsla, uno strano ibrido tra una motoslitta, uno slittino e un kart. Esteticamente si presenta come un mezzo piuttosto spartano; l’azienda infatti ha puntato dritto al sodo. Ad ancorare Bobsla al manto nevoso ci pensano i due cingolati posizionati al posteriore. Sempre dietro troviamo i due motori elettrici da complessivi 12 kW (16 cavalli) che conferiscono al mezzo la velocità massima di 30 km/h. La batteria, che per essere ricaricata richiede un tempo di due ore, è sostituibile. A differenza di una motoslitta, Bobsla non ha un vero e proprio sterzo, ma si comanda dalle due leve posizionate al ...

