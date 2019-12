Livorno | il museo della mostra su Modigliani non è accreditato in Regione | è senza

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Niente soldi né prestigio. IlCittà di, che da inizio novembre ospita laper il centenario dalla morte di Amedeo, non ha ricevuto l’accreditamentoToscana, il riconoscimento che permette ai musei comunali di ricevere finanziamenti trasparenti e una visibilità regionale. Il motivo? Il Comune non ha ancora nominato il direttore dopo che – a luglio – è scaduto il mandato dell’ultima, la storica dell’arte Paola Tognon. “Il Pd pensa solo a– attacca la consigliera M5s ed ex vicesindaca Stella Sorgente – purtroppo però si è ‘dimenticato’ di nominare un direttore scientifico che, vista l’importanzasull’artista livornese, sarebbe stato importante avere”. “Con il mancato accreditamento non perdiamo niente – replica a ilfatto.it l’assessore alla Culturagiunta di centrosinistra, ...

