LIVE Sci alpino | Parallelo Alta Badia 2019 in DIRETTA | Vinatzer e Maurberger possono

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLE QUALIFICAZIONI DELDELL’IL PROGRAMMA DELMASCHILE – I CONVOCATI DELL’ITALIA PER ILBuongiorno e benvenuti allatestuale dello slalom gigantemaschile dell’, valido per la Coppa del Mondo di sci: sarà grande spettacolo in Italia, con i migliori interpreti della specialità che si daranno battaglia, dopo il bel gigante maschile andato in scena ieri sulla medesima pista. Alle 15.00 ci saranno le qualificazioni, poi alle ore 18.15 il clou della gara con la fase ad eliminazione. Questi i sette azzurri che tenteranno di centrare la qualificazione: Alex, Luca De Aliprandini, Manfred Moelgg, Riccardo Tonetti, Simon, Hannes Zingerle e Roberto Nani OA Sport vi propone latestuale dello ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Parallelo Alta Badia 2019 in DIRETTA: Kristoffersen può allungare azzurri per il miracolo -… - zazoomnews : LIVE Sci alpino Parallelo Alta Badia 2019 in DIRETTA: Kristoffersen può allungare azzurri per il miracolo -… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2019 in DIRETTA: si parte sulla Gran Risa! Italia per il miracolo di Natale! -