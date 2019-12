LIVE Sci alpino | Parallelo Alta Badia 2019 in DIRETTA | si qualificano Zingerle e

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.43: Appuntamento alle 18.15 per la fase finale con gli azzurri Maurberger eal via 16.42: Questa la classifica finale delle qualificazioni: 1 KILDE Aleksander Aamodt NOR 41.76 2 LUITZ Stefan GER 42.17 +0.41 3 SCHMID Alexander GER 42.22 +0.46 4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 42.23 +0.47 5 LEITINGER Roland AUT 42.34 +0.58 6 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR 42.37 +0.61 7 PINTURAULT Alexis FRA 42.38 +0.62 8 BRAATHEN Lucas NOR 42.43 +0.67 9 MEILLARD Loic SUI 42.44 +0.68 9 CAVIEZEL Mauro SUI 42.44 +0.68 16.39: Si chiude così la fase di qualificazione che ha promosso solo due azzurri 16.39: Toersti si qualifica con 42″92 16.37: Falgoux è fuori con 43″17 16.36: Purtroppo Nani è fuori. McGrath chiude con 42″61 ed è qualificato 16.36: Favrot 42″69, Meisen 42″73 entrambi qualificati. Nani è 32mo 16.35: Nani con ...

