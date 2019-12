L’Italia piena di morti evitabili

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Mentre la classe politica si azzuffa sui soliti temi (giustizia, leggi elettorali, durata del governo, finanziaria, tasse etc.), in Italia si muore, troppo, e per mancanza di attenzione. Gaia e Camilla, due sedicenni vengono uccise a Roma, travolte dall’auto di un coetaneo che probabilmente correva troppo. Un’operaia muore sotto una pressa in provincia di Piacenza, ennesimo incidente sul lavoro. Un uomo di 62 anni muore a Napoli travolto da un albero che cade. Tragedia dell’erosione del territorio e del maltempo. Tutto in un giorno.Cos’hanno in comune queste tristi storie? Che si tratta in tutti e tre i casi di, non accidentali, non frutto del caso. Cosa ci manca per scongiurarle? Manutenzione e serietà nello svolgere le proprie funzioni, “con dignità e onore” come si dice accedendo ad un posto pubblico.Sappiamo da tempo ...

