L'ispirato Little Inferno è disponibile gratuitamente su Epic Games Store (Di lunedì 23 dicembre 2019) Come probabilmente saprete, Epic ha deciso di festeggiare le vacanze natalizie con un'interessante iniziativa che propone 12 giochi gratuiti fino alla fine del mese.All'interno delle offerte rientra anche l'ispirato Little Inferno di Tomorrow Corporation, che è ora disponibile sullo Store di Epic gratuitamente fino alle ore 17 di oggi.Il titolo, davvero particolare, è stato sviluppato dai creatori di World of Goo e Henry Hatsworth in the Puzzling Adventure, Kyle Gabler, Allan Blomquist e Kyle Gray. Leggi altro...

Leggi la notizia su eurogamer

ispirato Little Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : ispirato Little