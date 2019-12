Lisa Marzoli e Costanzo stasera su Rai1 Lei confessa | “Sto studiando”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Maurizioconducono Il gran varietà dasu. Lei svela: “Studio da settimane…” Debutterà oggi, lunedì 23 dicembre, in seconda serata su(precisamente a partire dalle 23.30 circa) Il gran varietà, nuovo programma condotto da Maurizio, i quali, proprio in vista di questo esordio, hanno rilasciato alcune dichiarazioni pubblicate sull’ultimo numero del settimanale TvMia. Per me fare Il gran varietà con Maurizioè una grandissima scuola. Per arrivare pronta in trasmissione sto studiando da settimane la storia della televisione ha svelato la giornalista del TG2 nonché ex conduttrice de La vita in diretta Estate e attuale padrona di casa de Il caffè di. Il gran varietà,su Maurizio: “Grande privilegio lavorare con lui” Subito dopo, sempre nella ...

SMSNEWSOFFICIAL : Lunedì 23 dicembre, in seconda serata alle 23.30 su Rai1, andrà in onda la prima puntata de Il Gran Varietà, progra… - MMastrantuono : RT @Raiofficialnews: Dal bianco e nero al colore in un viaggio attraverso la televisione e la memoria: #IlGranVarietà, da lunedì #23dicembr… - reale_official : RT @Raiofficialnews: Dal bianco e nero al colore in un viaggio attraverso la televisione e la memoria: #IlGranVarietà, da lunedì #23dicembr… -