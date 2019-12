Lipsia | il ds | «Su Haaland c’è anche la Juventus»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il direttore sportivo delha confermato l’interesse della: «Ci sonoster United e Borussia Dortmund Il direttore sportivo delOliver Mintzlaff ha parlato del talento del Salisburgo Erling Braut, confermando pubblicamente l’interesse della: «È il solito cliché: possiamo comprare tutto e fare tutto. Non è così, altrimentisarebbe già con noi. Lo abbiamo incontrato, ci piace». «Ci ha ascoltato, logicamente, è aperto ad un trasferimento e vorrebbe cambiare club in estate. Ma non sarà facile: ci sono Mster United,, Borussia Dortmund e non solo. Sarà difficile competere a livello salariale con loro». Leggi su Calcionews24.com

Stefano_Steve85 : @LGWsport Haaland è già stato anche a vedere le strutture di Lipsia e dortmund e quello dello utd non sarà l'ultima - fbmaarket : #Haaland non verrà in Italia. Ci stanno provando Borussia Dortmund e soprattutto Lipsia che ha la stessa proprietà… -