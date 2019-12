Libia | Sarraj | “Chieste armi anche all’Italia | ma non sono mai arrivate risposte

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ha chiestoall’Italia, ma da Roma “nonmai giunteufficiali”. Fayez, a capo del governo di Tripoli – l’unico riconosciuto dall’Onu in– in una lunga intervista al Corriere della Sera, parla di aiuti militari: quelli che la Turchia – con cui ha firmato un memorandum lo scorso 27 novembre – ha promesso di assicurargli per fronteggiare l’avanzata da est di Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica, che può contare sui mercenari russi del gruppo Wagner e sul sostegno di Egitto ed Emirati. Da aprile Haftar, al comando dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), ha infatti lanciato l’offensiva su Tripoli, esortando i suoi uomini a liberare la capitale da “terroristi e traditori”. Le conseguenze, dice“sofferenze indicibili per la popolazione ...

