Libia | il presidente al-Serraj | “Abbiamo chiesto armi all’Italia ma da Roma nessuna

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019), al-: “Abbiamoall’Italia ma darisposta” Fayez al-del governo riconosciuto dalla comunità internazionale, ha deciso di aprire all’intervento militare esterno per battere il nemico Khalifa Haftar. In cinque lettere, destinate ad altrettanti “Paesi amici” – Usa, Gran Bretagna, Algeria, Turchia e Italia –, il leader ha“ogni possibile aiuto” per fermare il generale ribelle, ormai alle porte di Tripoli. “Attivate gli accordi di cooperazione in materia di sicurezza per respingere l’aggressione di gruppi armati che operano al di fuori della legittimità”, chiede Sarraj. Ma la richiesta non è andata a buon fine: questo è quanto emerge dalle parole rilasciate al Corriere daldel Governo di accord nazionale di Tripoli, Fayez al-, con le quali spiega di aver fatto appello a ...

Mario84583849 : Libia, il presidente del Senato “L’aiuto turco è necessario per respingere il generale Haftar” - infoitestero : Libia, il presidente del Senato “L’aiuto turco è necessario per respingere il generale Haftar” - TerrinoniL : Libia, il presidente del Senato “L'aiuto turco è necessario per respingere il generale Haftar” -