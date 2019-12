L’ex ministro Landolfi condannato a due anni per corruzione Caduta l’accusa

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 23 dicembre 2019) L’exa dueper. Assolto dalle accuse di truffa e dell’aggravante camorristica. SANTA MARIA CAPUA VETERE (CASERTA) – L’exa dueper. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, dove l’imputato è sotto processo per un’inchiesta di rifiuti. I giudici non hanno riconosciuto nei confronti dile accuse di truffa e dell’aggravante mafiosa. La richiesta da parte della Dda era di tree sei mesi. Nelle prossime settimane saranno depositate le motivazioni di questa sentenza con entrambe le parti pronti a ricorrere in secondo grado. L’ex: “Felice per ladell’accusa di mafia” Al termine della sentenza l’exLandofi ha espresso la ...

