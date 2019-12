LEGO Star Wars – La Saga degli Skywalker | nuova clip per il videogame targato TT Games

Leggi la notizia su nerdgate

(Di lunedì 23 dicembre 2019): L’Ascesa di(qui la nostra recensione) è nelle sale già da qualche giorno ormai, è il pubblico nel bene e nel male, ha assistito alla conclusione di unaleggendaria creata da George Lucas nel lontano 1977. Per festeggiare l’uscita dellapellicola targata J.J. Abrams, Warner Bros. Interactive Entertainment, TT, TheGroup e Lucasfilm hanno annunciato con una irriverente e spassosa: La. Il nuovo capitolodedicato al brand di, che racchiude in maniera completa e definitiva tutti i 9 capitoli dell’epopeache abbiamo avuto modo di amare ed apprezzare durante il corsoanni. Questa meravigliosa e completa esperienza videoludica vedrà la luce nel 2020 (non è stata ancora annunciata una data vera e propria) è potrete viverla su qualsiasi piattaforma avrete a ...

canessio : RT @yessgameit: Come ogni anno, Warner Bros ci ha abituati all’uscita di un videogioco LEGO a tema film o fumetti e stavolta è il turno di… - Joaoluizpm : @hel0r literalmente eu só jogo lego star wars e solitaire da microsoft kkkkkkk num notebook com placa de video da… - Gamestormit : ? Nuovo video per LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker ?? -