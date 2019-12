Legnago | rapina alla sala slot | il titolare ucciso a sprangate

Leggi la notizia su leggo

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ildi unagiochi di(Verona) è rimastodurante unacompiuta nel suo locale. Il fatto è accaduto la scorsa notte. L'uomo, 60enne, originario della...

MediasetTgcom24 : Rapina in sala slot nel Veronese, ucciso il titolare #legnago - claudiantin : RT @MediasetTgcom24: Rapina in sala slot nel Veronese, ucciso il titolare #legnago - paolo05746303 : RT @MediasetTgcom24: Rapina in sala slot nel Veronese, ucciso il titolare #legnago -