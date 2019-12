Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il leader della Lega, Matteodi andare a processo - indi autorizzazione a procedere da parte del Senato - per ildella nave Gregoretti. L'ex ministro dell'Interno da qualche giorno sottolinea il rischio di diventare incandidabile o disospeso dalla sua carica di senatore indi condanna in primo grado: ma è davvero così? Cosa prevede lae cosarealmente?Continua are

fanpage : Legge Severino, Salvini rischia di essere estromesso da politica se condannato su caso Gregoretti? - BeatriceSpina1 : RT @PatriziaRametta: FAR FUORI L'AVVERSARIO PER VIA GIUDIZIARIA E' IL METODO USATO DALLA SINISTRA DA ANNI. NON RIESCE A VINCERE NELLE URNE,… - chiarapellegri9 : RT @PatriziaRametta: FAR FUORI L'AVVERSARIO PER VIA GIUDIZIARIA E' IL METODO USATO DALLA SINISTRA DA ANNI. NON RIESCE A VINCERE NELLE URNE,… -