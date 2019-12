Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiIlautonomo leghista, condotto dallo storico fondatore dellanel Sannio Nicola, insieme ad Alfonso Muscetti, tesserati e simpatizzanti, aderiscono in massa ald’Italia di Benevento. Ladi, quelle delle origini, delle battaglie politiche e civili di piazza, schietta e sincera, del popolo, antitetica alla genuflessione, non si riconosce più nell’attuale gestione del partito di Salvini in Campania. Dopo l’importante, quanto lauto, contributo alle scorse europee di maggio, ilautonomo leghista è stato avvilito nella partecipazione, trovando argini di inaccessibilità persino nel tesseramento. Da Pontida a Roma, e per tutto il 2019, contraddistinguendosi sempre per la propria spontaneità, ildia più riprese ha sottolineato le criticità della localericevendo come ...

anteprima24 : ** Lega sannita, il gruppo #Santamaria passa con Fratelli d'Italia ** -