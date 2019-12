Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il presente e ildellasi chiama Charles. Dopo i rumors delle scorse settimane, Maranello ha ufficializzato il rinnovo delal giovanissimo monegasco, che restera' alla guida della Rossaa tutto il, con uno stipendio annuo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 9 milioni di euro. Cinque stagioni, con l'obiettivo di riportare quel titolo che manca da troppo tempo. L'estensione delarriva sotto l'albero di Natale, al termine di una stagione discreta per il team, ma certo di ottimo impatto per, con 7 pole e due vittorie, e soprattutto della tanta grinta buttata in pista, in duello con le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e talvolta anche con il compagno di scuderia Sebastian Vettel, con il quale non sono mancate le scintille e qualche polemica di troppo in famiglia. Per lail 2020 sara' un anno decisivo nel ...

RaiNews : Guardo al futuro con impazienza, prontissimo a cominciare la prossima stagione - ilfogliettone : Leclerc è il futuro Ferrari, contratto fino 2024 - - NickIannello64 : RT @RaiNews: Guardo al futuro con impazienza, prontissimo a cominciare la prossima stagione -