Le spose vip più belle del 2019 da Paola Turani a Eleonora Daniele e Anna Tripoli Foto

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Sono stati tantissimi i matrimoni vip celebrati nele tra lepiùc’è di certo Nicoletta Romanoff, le sue nozze con Federico Alverà sono tra le ultime di quest’anno (). Si sono spossati a novembre scegliendo il massimo del romanticismo e nonostante il freddo l’attrice ha scelto un abito leggerissimo, senza maniche. L’estate resta sempre la stagione più gettonata anche dallevip e ilancora una volta le spiagge hanno ospitato sposi emozionatissimi, come Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi. Per la showgirl e il conduttore anche il rito della sabbia fatto da Rita Dalla Chiesa; tutti in bianco, non solo i protagonisti ma tutti gli invitati. Anche Georgette Polizzi è stata una sposa del, il suo matrimonio con Davide Tresse in onda su Real Time ha emozionato non solo i suoi fan. Solo dueinvece delle nozze di Rafalel Nadal e della sua storica ...

