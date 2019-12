Le sardine raccolgono fondi per l' offensiva di gennaio

Leggi la notizia su agi

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Finanziamento collettivo (crowdfunding) per i 'grandi eventi' sulla scia della mega manifestazione romana in piazza San Giovanni, costi 'ridotti' all'osso nelle piazze più piccole, grazie alla formula del 'flash mob' (senza gazebo o palchi) con cui non si 'paga' l'occupazione del suolo pubblico ed, infine, collaborazione con realtà del terzo settore: questi i 'pilastri' delle '', già sperimentati in passato, e rilanciati per l'organizzazione dei prossimi eventi. Un 'tour de force' sul territorio per il movimento anti-sovranista con la marcia ingranata fino, almeno, al 26data delle elezioni regionali in Emilia Romagna ed in Calabria. Notizia dell'ultim'ora è appunto il lancio di una nuova raccoltaper il bis a Bologna, (19) ad una settimana dalle elezioni regionali: obiettivo dei quattro fondatori delle, è raccogliere ...

